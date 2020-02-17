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17.02.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde kadroda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Ersun Yanal kadroda taşları yerinden oynatacak.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde kadroda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Rodrigues ve Emre sakatlıkları, Gustavo da cezalı olması sebebiyle dev maçta forma giyemeyecek. Gustavo ve Emre’nin yokluğunda orta sahaya Jailson ya da Tolga’nın çekilme ihtimali var. Jailson orta sahaya gelirse stopere Falette ya da Rami’den birinin geçmesi gerekecek. Tolga orta sahaya geçerse bu sefer sol kanada takviye gerekecek. Bu bölgeye Ersun Yanal’ın çözüm bulması gerekecek.

Bunun yanı sıra sol bek pozisyonunun değişmesi de söz konusu. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ancak teknik heyet futbolcunun hala zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Hasan Ali ise hazır olduğunu ifade ediyor. Ayak tabanındaki sakatlığı tam olarak geçen ancak maç eksiği bulunan bulunan tecrübeli futbolcunun durumu hafta içi belli olacak. Hasan’ın yokluğunda sol bek oynayan Dirar’ın yerine görev yapma ihtimali yüksek görünüyor.

Fenerbahçede taşlar yerinden oynayacak

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