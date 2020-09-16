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16.09.2020 - 12:19 | | Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı

 Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ederken, yeni transfer Marcel Tisserand takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı
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Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni transfer Marcel Tisserand, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takım arkadaşlarına tanıtılırken futbolcular Tisserand'ı alkışlarla karşıladı. Çalışmaların basına açık olan 30 dakikasında futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaparken, kondisyoner eşiliğinde istasyon antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu çalışması yaparken yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçede Tisserand ilk antrenmanına çıktı

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