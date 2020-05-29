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29.05.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de TL yatırımı! Erol Bulut detayı...

Fenerbahçe transferlerde Türk Lirası üzerinden çalışmalar önem kazanıyor.

Fenerbahçe'de TL yatırımı! Erol Bulut detayı...
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Sarı-lacivertli kulüpte döviz kurundaki dalgalanma yakından izleniyor. Hem futbol takımı yatırımları hem de transferlerde Türk Lirası üzerinden çalışmalar önem kazanıyor.

Bu nedenle teknik heyet seçiminde de euro üzerinden karar verilmesi şu anda üstünde düşünülen en önemli konu oluyor. Erol Bulut’un Türk Lirası üzerinden kabul etmesi detay oldu. Bununla beraber Nenad Bjelica’nın teknik adamlığı beğenilse de maddi konular ön plana çıkıyor.

Fenerbahçede TL yatırımı Erol Bulut detayı...

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