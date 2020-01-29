Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz paha biçilemez

Ersun Yanal’ın takımın değer bulan bu iki yıldız, sarı-lacivertli camiada da çok sevildi.

Bu iki başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye gelmesinde ilginç bir durum göze çarpıyor. Galatasaray’da Fatih Terim’in kadroda düşünmemesi nedeniyle 6 ay arayla geçen sezon sarı-lacivertlilere imza atan Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz, bu sezon takıma çok katkı sağladı.

Ersun Yanal’ın ilk 11’inde artık kilit rolleri kapan ikili, Fenerbahçe’ye bedelsiz transfer olmuşlardı. Bu açıdan bakıldığında da milli takım seviyesinde iki futbolcuyu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katan Fenerbahçe önemli bir iş yaptı.

Fatih Terim’in verim alamayacağını düşündüğü Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci hem performansları hem takımdaki uyumları hem de istikrarlarıyla tribünlerin gözdesi oldu. Özellikle stoperde çok başarılı maçlar çıkaran Serdar Aziz, Ersun Yanal’ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Benzer şekilde Tolga Ciğerci de joker görevi görüyor. Orta sahanın her yerinde oynayabilen Tolga, Ersun Yanal’ın elini rahatlatıyor.

1 yıl oynamadı

Bu sezon Fenerbahçe’nin dikkat çeken yıldızlarından Tolga Ciğerci, geçen yıl ciddi sorunlar yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ABD, Almanya ve Türkiye arası sürekli mekik dokuyan Tolga, zorlu tedavi süreçleri geçirmişti. Ancak bu yıl sezon başından beri Ersun Yanal’ın adeta üzerine titrediği isimlerden olan tecrübeli futbolcu kendine geldi. 27 yaşındaki Tolga Ciğerci, 20 resmi maçta 2 gol 3 asistle, toplamda 5 gollük katkı verdi.

EURO 2020 hedefi

Sarı-lacivertlilerde 7. haftadan itibaren formayı kapan Serdar Aziz, başarısıyla dikkat çekiyor. Savunmanın ortasında görev yapan Serdar, EURO 2020’yi hedefliyor. Bu sezon ligde f11 maça çıkan ve 2 gol atan tecrübeli stoper, Bursaspor’da bir dönem beraber çalıştığı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten davet bekliyor.