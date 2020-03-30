Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...
30.03.2020 - 08:07 | | FANATİK

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan yine dikiş tutturamadı...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...

Tolgay, Beşiktaş’ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal’ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro’ya transfer edildi. 

Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe’de de beklentilerin altında kaldı. Yanal’ın ayrılması sonrası Tolgay’ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

Fenerbahçeli oyunculardan taraftara selam

Fenerbahçede Tolgay Arslan ayrılıyor...

 

Adil Rami'den bir sihirbazlık gösterisi daha!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Les Ferdinand: ‘Beşiktaş’ta adam oldum’

Les Ferdinand: ‘Beşiktaş’ta adam oldum’

Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

Kevin-Prince Boateng: "Transferimden pişman olmadım"

Kevin-Prince Boateng: "Transferimden pişman olmadım"

Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!

Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!

Sıradaki Haber