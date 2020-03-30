Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...

Tolgay, Beşiktaş’ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal’ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro’ya transfer edildi.

Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe’de de beklentilerin altında kaldı. Yanal’ın ayrılması sonrası Tolgay’ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

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