Fenerbahçe'de toplantı! ‘Mücadeleyi bırakmayın’

Şampiyonluk yarışında zirvedeki rakipleriyle eşit şansa sahip olan Fenerbahçe’de oyun sebebiyle eleştiriler geliyor.

Takıma, oyuna ve hatta bazı futbolculara yapılan bu eleştiriler dikkatle takip edilip doğru olanları not ediliyor. Ancak eleştiri şiddetinin giderek artması da takımın morali ve özgüveni için önemli bir sıkıntı oluşturuyor.

Mesut Özil’in takıma iyice ısınmasıyla birlikte oyunun toparlanması bekleniyor. Geçen hafta 2-1 kazanılan Karagümrük maçında da bunun işaretleri görüldü.

Futbolcularla yapılan toplantılarda, “Sizin mücadelenizden memnunuz. Şampiyonluk için olmazsa olmaz mücadele ve pes etmemektir. Bunu son maça kadar sürdürmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.