Fenerbahçe’de Trabzonspor kenetlenmesi! ‘Yolu yarılarız’

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Fenerbahçe’de, Trabzonspor deplasmanı öncesi tek hedef galibiyet...



Bugünkü Trabzonspor maçı kazanılırsa sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edeceklerini düşünüyor. Samandıra’da bu sezonun en zorlu deplasmanına ve maçına çıkılacağı fikri hakim. Dolayısıyla bu maç önemi büyük önem taşıyor. Ayrıca bordo-mavili ekibin güçlü olması ve evinde etkili oynaması da maçın zorluk derecesini daha da arttırıyor. İlk altı haftada zorlu maçlara çıkacak sarı lacivertliler ikinci yarıya çok iyi başladı.



Gaziantep deplasmanı sonrasında Başakşehir’i çok rahat bir oyunla geçilmesinin ardından şimdiki hedef Trabzonspor. İlk altı haftanın ardından Galatasaray maçı da oynanmış olacak. Derbiden sonra da kağıt üzerinde fikstür kolaylaşacak.



Dolayısıyla hedef ikinci yarının zorlu ilk altı haftasını maksimum puan ile kapayıp şampiyonluk yarışını daha rahat sürdürmek.

Volkan Demirel'in hiakyesi