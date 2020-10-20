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20.10.2020 - 14:25 | | İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe karşısında ilk 11’de forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, Diego Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçede Trabzonspor mesaisi başladı

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