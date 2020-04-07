Fenerbahçe'de transfer detayı

Gelecek sezon için özellikle transfer çalışmaları öncesi yeni başlayacak teknik direktör konusu ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertliler en azından takımın iskeletini koruyup bazı takviyelerle güçlendirmeyi planlıyor. Birbirine alışmış oyuncuların düzenini bozmak yerine onlara destek olacak oyuncuları kardoya katmak istiyor.

Ancak yine de Alper, Frey, Falette, Tolgay, Zanka, Zajc gibi isimlerle yolların ayrılması planlanırken kadroya girme ihtimali olmayan genç isimler de kiraya verilecek.



Yakın takip

Sarı-lacivertli futbolcuların antrenman programları yakın şekilde takip ediliyor.

Teknik ekip futbolcuların yaptığı çalışmaların bilgilerini alıp verileri değerlendiriyor. Buna göre futbolcuların dayanıklılık seviyeleri ortaya çıkıyor.

Mayıs ayı içinde saha çalışmaları başlayacakmış gibi bir plan söz konusu. Bu nedenle antrenman takibi de buna göre yapılıyor.

Bunun yanısıra benzer şekilde kilo kontrolü yapılıp futbolcuların formunu koruması sağlanıyor.

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