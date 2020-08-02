Fenerbahçe'de transfer için veda zamanı!

CELAL UMUT EREN

Frey ve Zanka acil

Yeni sezonda şampiyonluk kazanmak isteyen Fenerbahçe’de, kadro yapılanması için transfer kadar göndereceği oyuncular da önemli... Futbolcu satışı, maaş azaltımı gibi konular için birçok ismin elden çıkarılması gerekiyor. Kiradan dönecek olan Michael Frey ve Zanka satış listesinde. Miha Zajc ve Jailson’un da satılması isteniyor. Vedat Muriç için de yüksek teklifler bekleniyor.

Göndermeden olmaz

Sözleşmesi biten Mehmet Ekici, Tolga ve Hasan Ali’de de veda vaktinin gelmesi büyük ihtimal... Ayrıca Rodrigues, Alper, Harun, Mevlüt, duruma göre Tolgay Arslan ve Dirar gibi isimlerle de yolların ayrılması kararlaştırılabilir. Finansal Fair Play kriterleri, harcama limiti ve maaş konuları şu anda kulüp için her şeyden daha mühim. Yeni transferler için bazı vedalar şart oldu.



