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18.08.2020 - 18:28 |

Fenerbahçe'de tüm koronavirüs test sonuçları negatif!

Fenerbahçe'de kamp öncesi gerçekleştirilen Covid -19 testlerinin tamamı negatif olarak sonuçlandı.

Fenerbahçe'de tüm koronavirüs test sonuçları negatif!
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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.

Fenerbahçede tüm koronavirüs test sonuçları negatif

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