18.08.2020 - 18:28 |
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs test sonuçları negatif!
Fenerbahçe'de kamp öncesi gerçekleştirilen Covid -19 testlerinin tamamı negatif olarak sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.
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