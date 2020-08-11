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11.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, UEFA B-A kursunda

 Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, UEFA B-A kursunda yer alıyor.

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 Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, UEFA B-A kursunda yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir kursla yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi’nde yer alan ve UEFA’dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs, Antalya’da yapılıyor. 4 Ağustos’ta başlayan eğitimin 1. modülü 18 Ağustos’ta sona erecek. Eğitimler eylül ayında yeniden başlayacak.

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