Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yine aynı senaryo
11.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de yine aynı senaryo

Fenerbahçe’nin tüm sezon yaşadığı kadro sıkıntısı devam ediyor.

Fenerbahçe'de yine aynı senaryo
ABONE OL

SENAD OK

Bazı bölgeler için gerçekleşmeyen transferlerin yanısıra cezalı ve sakat oyuncuların da eklenmesiyle takım tam kadro olarak mücadele edemedi. Bu durum lige verilen ara sonrası da değişmedi.

Takımın iki beki bu hafta yok. Isla, takımdan ayrıldı. Hasan Ali Kaldırım cezalı. Sol bekte Falette deneniyor. Sağ bekte ise Nabil Dirar oynayacak.

Stoperde sorun var

Bunun yanısıra iki bekin arasında oynayacak olan stoperde de sıkıntı var. Serdar Aziz gerçek stoper olarak bu bölgede görev yapacak. Ancak Serdar’ın yanında mecburen Gustavo oynayacak. Orta saha oyuncusu Gustavo son haftalarda da stoperde forma giymişti.

En çok gol yiyen takımlardan biri olan sarı-lacivertlileri yarınki maçta bu yüzden yine sıkıntılı bir savunma hattı bekliyor. Kruse de sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

Fenerbahçede yine aynı senaryo

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'ın fizik sınavı
    Galatasaray'ın fizik sınavı
  2. La Liga zamanı!
    La Liga zamanı!
  3. Fenerbahçe'de yine aynı senaryo
    Fenerbahçe'de yine aynı senaryo
  4. Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi
    Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi
  5. Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
    Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

İngiltere Championship'te 6 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Championship'te 6 kişide koronavirüs tespit edildi

Sıradaki Haber