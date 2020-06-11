Fenerbahçe'de yine aynı senaryo

SENAD OK

Bazı bölgeler için gerçekleşmeyen transferlerin yanısıra cezalı ve sakat oyuncuların da eklenmesiyle takım tam kadro olarak mücadele edemedi. Bu durum lige verilen ara sonrası da değişmedi.

Takımın iki beki bu hafta yok. Isla, takımdan ayrıldı. Hasan Ali Kaldırım cezalı. Sol bekte Falette deneniyor. Sağ bekte ise Nabil Dirar oynayacak.

Stoperde sorun var

Bunun yanısıra iki bekin arasında oynayacak olan stoperde de sıkıntı var. Serdar Aziz gerçek stoper olarak bu bölgede görev yapacak. Ancak Serdar’ın yanında mecburen Gustavo oynayacak. Orta saha oyuncusu Gustavo son haftalarda da stoperde forma giymişti.

En çok gol yiyen takımlardan biri olan sarı-lacivertlileri yarınki maçta bu yüzden yine sıkıntılı bir savunma hattı bekliyor. Kruse de sakatlığı sebebiyle kadroda yok.