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01.02.2020 - 09:56 |

Fenerbahçe'de Zanka gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Zanka'nın F.Düsseldorf'a kiralanmasının perde arkası ortaya çıktı. 30 yaşındaki stoperin EURO 2020'de forma giyebilme adına düzenli oynayacağı bir kulüp istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Zanka gerçeği ortaya çıktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a giden Zanka, EURO 2020 şansı için bu hamleyi yaptı. Edinilen bilgiye göre; sarı-lacivertlilerde formasını Jailson'a kaptıran Danimarkalı stoper, ligin ikinci yarısında düzenli oynayabileceği bir takım arayışına girdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü de F.Düsseldorf'ta Uwe Rösler'in teknik direktörlüğe gelmesiyle listeye Zanka dahil edildi. Zanka'yı İngiltere'den tanıyan Rösler, yıldız stoperi transfer etmek istedi.

Bu durumdan haberdar olan Zanka da teknik direktör Ersun Yanal'la durumunu konuşarak, forma istedi. 29 yaşındaki futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile EURO 2020'de olmak istediğini, Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamadığını ve oynamak zorunda olduğunu anlatıp, Fortuna Düsseldorf opsiyonunu kullanma yönde talepte bulundu.

Fenerbahçe'nin de harcama limitleri konusundaki zorunluluğu bulunduğu için izin çıktı. Böylece Zanka-F.Düsseldorf işbirliği gerçekleşti.

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Fenerbahçede Zanka gerçeği ortaya çıktı

 

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