SarÄ±-lacivertli kulÃ¼p tarafÄ±ndan Ã¼yelere SMS yoluyla gÃ¶nderilen mesajda, "DeÄŸerli Ã¼yelerimiz, Ã¼lkemizi etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s tehlikesine karÅŸÄ± kurallara uyarak ve Ã¶nlem alarak mÃ¼cadele edebiliriz. Bu baÄŸlamda 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri ile kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunan Ã¼yelerimizin, sokaÄŸa Ã§Ä±kmama kuralÄ±na uyum gÃ¶stermelerinin Ã§ok kritik olduÄŸunu hatÄ±rlatmak istiyoruz. En kÄ±sa zamanda saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nlerde tribÃ¼nlerimizde buluÅŸmayÄ± diliyoruz. Bu sÃ¼reÃ§ten hep birlikte gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±mÄ±z tam. Birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Sizler bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlisiniz." ifadelerine yer verildi.

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