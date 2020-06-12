12.06.2020 - 14:10 | | İSTANBUL (AA) -
Fenerbahçe'den "aktivasyon" çalışması
Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.
Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.