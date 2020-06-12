Fenerbahçe'den "aktivasyon" çalışması

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.