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12.06.2020 - 14:10 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'den "aktivasyon" çalışması

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe'den "aktivasyon" çalışması
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçeden aktivasyon çalışması

 

 

 

 

 

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