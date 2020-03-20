Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den alt yapı hamlesi: Hüseyin Eroğlu
20.03.2020 - 09:57 | | AJANSSPOR

Fenerbahçe'den alt yapı hamlesi: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe'de altyapı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Altınordu'da altyapıya verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Eroğlu'na teklif yapıldı...

Sarı lacivertli kulübün Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile futbol koordinatörlüğü için görüşmeleri sezon sonuna kalmıştı. Koşukavak sarı lacivertli kulübe geldiği takdirde altyapı ile A takım arasında köprü görevi yapacak. Deneyimli çalıştırıcı için düşünülen görevin futbol koordinatörlüğü olduğu öğrenildi.

Bir yandan teknik direktör, futbol koordinatörü, sportif direktörlük için kolları sıvayan Fenerbahçe, altyapının başına getirmek için çok önemli bir ismi belirledi.

Türkiye'de altyapıda rol model olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile sarı lacivertli yetkililer görüşme sağladı. Deneyimli teknik adamın, sarı lacivertlilerden önce başkan Seyit Mehmet Özkan'dan müsaade almalarını istediği öğrenildi. Ege kulübünün başkanından izin alınarak tecrübeli çalıştırıcı ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ercan Güven: Orası Fenerbahçe!..

Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'nu altyapının başına getirerek geleceği parlak oyuncuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmayı planlıyor. Eroğlu ile birlikte altyapıdan çıkacak futbolcular a takıma çıkarılarak parlatılacak.

Fenerbahçeden alt yapı hamlesi: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçeden alt yapı hamlesi: Hüseyin Eroğlu

    Ümit Avcı: "Euroleague final four da ertelenecektir"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig ertelendi, gözler yayıncı kuruluşta

    Süper Lig ertelendi, gözler yayıncı kuruluşta

    Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu

    Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu

    Kasımpaşa, Süper Lig'de maçların oynanmasını istedi

    Kasımpaşa, Süper Lig'de maçların oynanmasını istedi

    Tek gündem korona! Türkiye'de Fatih Terim...

    Tek gündem korona! Türkiye'de Fatih Terim...

    Sıradaki Haber