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03.09.2020 - 17:11 | | Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Mevlüt Erdinç ile yolar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini feshettiği Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Mevlüt Erdinç'in Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya imza attığı önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Fenerbahçeden ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı

 

 

 

 

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