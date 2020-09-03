Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Mevlüt Erdinç ile yolar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini feshettiği Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Mevlüt Erdinç'in Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya imza attığı önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.