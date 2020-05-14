14.05.2020 - 13:05 |
Fenerbahçe'den Berke Özer kararı!
Fenerbahçe'nin Westerlo'da kiralık oynayan genç kalecisi Berke Özer için flaş bir karar alınıyor. 19 yaşındaki eldiven, 1 yıl daha Belçika ekibinde kiralık kalıyor.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer için yeni bir gelişme yaşandı. Belçika basınında yer alan haberde; 19 yaşındaki kalecinin kiralık süresi için Westerlo ve sarı-lacivertliler arasında görüşmeler başladı.
Bu sezon Westerlo'da iyi bir görüntü çizen ve uyum sağlayan genç kaleci için 1 yıl daha kiralık anlaşması için görüşmeler yapılıyor. Bu sezon takımıyla 22 maça çıkan Berke Özer'in 1 sezon daha oynaması isteniyor. Anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi