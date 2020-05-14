Fenerbahçe'den Berke Özer kararı!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer için yeni bir gelişme yaşandı. Belçika basınında yer alan haberde; 19 yaşındaki kalecinin kiralık süresi için Westerlo ve sarı-lacivertliler arasında görüşmeler başladı.

Bu sezon Westerlo'da iyi bir görüntü çizen ve uyum sağlayan genç kaleci için 1 yıl daha kiralık anlaşması için görüşmeler yapılıyor. Bu sezon takımıyla 22 maça çıkan Berke Özer'in 1 sezon daha oynaması isteniyor. Anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi