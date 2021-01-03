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03.01.2021 - 10:15 | | Takvim

Fenerbahçe'den Bright Osayi sürprizi! Resmi teklif yapıldı...

Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers’ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe'den Bright Osayi sürprizi! Resmi teklif yapıldı...
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Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi. QPR ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, Osayi, F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor.

Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı. Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu.

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