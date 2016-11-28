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28.11.2016 - 11:20 |

Fenerbahçe'den Ç.Rizespor'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynanan mücadeledeki güvenlik önlemleri sebebiyle maçın olaysız geçmesini sağlayan Rize ve Trabzon il güvenlik personeline, Jandarma ve Polis birimlerine ve Çaykur Rizespor kulübüne teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Ç.Rizespor'a teşekkür
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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 12. Haftasında, Fenerbahçemizin deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmada,

Maç öncesinde, maç sırasında ve sonrasında aldıkları güvenlik önlemleriyle karşılaşmanın olaysız geçmesini sağlayan Rize ve Trabzon il güvenlik personeline, Jandarma ve Polis birimlerine, bu birimlerde çalışan tüm personele,

Bizi evimizde gibi hissettiren, başta Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kalkavan’a, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp personeline,

Fenerbahçeli ve Rizeli Fenerbahçe dostlarına, Rize'deki Fenerbahçe taraftarlarına

Teşekkürlerimizi sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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