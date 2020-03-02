Fenerbahçe'den Ersun Yanal'lı idman bilgilendirmesi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Antalya'da kampına devam eden sarı lacivertli takım Antalya’dan kalkacak özel uçakla Trabzon’a harekete edecek.

Bugün yapılan idman bilgilendirmesinde "Teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın yönetiminde" detayı dikkat çekti.

Bilindiği üzere Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrıldığını açıklamış, bu ayrılığı da sabah saatlerinde KAP'a bildirmişti.

Fenerbahçe'nin idman bilgilendirmesi şöyle:

Fraport-Tav Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Antalya’da kalan ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın yönetiminde Futbol A Takımımız koşu ve ısınmayla başladığı antrenmanı koordinasyon ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettirdi. Futbol Takımımızın konakladığı otelin sahasında saat 11.30’da başlayan antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.



Futbol A Takımımız, Antalya’dan kalkacak özel uçakla Trabzon’a harekete edecek.

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