Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın sözlerine cevap verileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu'nun katılımıyla; GS Kulübü Başkanı ve yönetiminin, yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevaplar verileceği ve son haftalarda yaşanan olayların değerlendirileceği "Gündem Özel" Programı, yarın (Çarşamba) 12.30'da FB TV'de." ifadelerine yer verildi.