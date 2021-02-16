16.02.2021 - 17:04 |
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın açıklamalarına cevap verileceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın sözlerine cevap verileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu'nun katılımıyla; GS Kulübü Başkanı ve yönetiminin, yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevaplar verileceği ve son haftalarda yaşanan olayların değerlendirileceği "Gündem Özel" Programı, yarın (Çarşamba) 12.30'da FB TV'de." ifadelerine yer verildi.