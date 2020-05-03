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03.05.2020 - 09:26 |

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken gündemde Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri var. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan iki eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise, bu iddiaları güçlendirdi.

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı farklı bir boyuta ulaştı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşurken, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları dedikoduları beraberinde getirdi.

Gökhan Gönül ve Caner detayı

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı gole yer verdi. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin paylaşımları bir transfer mesajı olarak da yorumlandı.

Sözleşmeleri sona eriyor

3 sezon önce Beşiktaş'a giden Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Takvim'in haberine göre özellikle Caner'in Sarı-Lacivertliler'e daha yakın olduğu, Gökhan ile de Kanarya arasında temaslar olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin Caner transferinde yaptığı teklifle Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçeden Gökhan Gönül ve Caner Erkin paylaşımı

Gökhan Gönül Antreman Görüntüleri

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