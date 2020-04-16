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16.04.2020 - 16:41 | | KIRKLARELİ (İHA) -

Fenerbahçe'den Kırklareli’ne korona virüs için örnek alma kabini

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından gönderilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabini Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kuruldu.

Fenerbahçe'den Kırklareli’ne korona virüs için örnek alma kabini

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ve Kırklarelili vatandaşların göstermiş olduğu misafirperverlikle atılan kardeşlik köprüsüne cevabını kısa sürede verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde kullanılmak üzere, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarından numune alan sağlık çalışanlarına virüsün buluşmasını önlemek ve sağlık çalışanları ile hasta arasında teması engellemek için üretilmiş Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon Kabini gönderildi. Kabin Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kuruldu.

Vali Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarından numune alan sağlık çalışanlarına virüsün buluşmasını önlemek ve sağlık çalışanları ile hasta arasında teması engellemek için ilimize gönderilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon Kabininin kurulduğu belirterek, öncelikle bu duyarlılığından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve sosyal sorumluluk anlayışı içinde üretim yapan TOFAŞ’a Kırklareli halkı adına teşekkür etti.

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