Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...
26.08.2020 - 22:45 | | AA

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vedat Muric ayrılmadığı sürece bir forvet transferi yapmayı düşünmediklerini söyledi.

ABONE OL

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baki, "Vedat Muric ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe’nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig fikstürünü de değerlendiren Selahattin Baki, şöyle konuştu:

"Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan, kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçeden resmi açıklama Vedat Muriqi...

Fenerbahçeden resmi açıklama Vedat Muriqi...

Süper Lig'de, 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...
    Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...
  2. Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...
    Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...
  3. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi
    Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi
  4. Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız
    Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız
  5. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı!

Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı!

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!

Sıradaki Haber