Fenerbahçe'den Stefana Veljkovic hamlesi

Corona virüs salgını nedeniyle spora ara verilmiş olsa da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, flaş bir hamleye imza atmak üzere.

Fenerbahçe'nin daha önce ligimizde Galatasaray forması da giymiş olan Stefana Veljkovic ile anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi. Son iki sezonda İtalya'da Novara forması giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi ile CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Veljkovic, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımızı 3-2 mağlup ederek zafere ulaşan Sırbistan'ın da en önemli yıldızlarından biri konumunda.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Sırbistan ile gümüş madalya kazanan 30 yaşındaki sporcu, 2018'de Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya sevinci yaşamıştı.

Başarılı sporcu, ligimizde ise 2013-14 sezonunda Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.

Yaşayan efsane: Emre Belözoğlu