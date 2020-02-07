Fenerbahçe'den taraftara mesaj: Tribünlerdeki merdiven boşluklarını boş bırakmalarını rica ederiz

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden merdiven boşluklarının boş bırakılması gerektiği konusunda açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

‘Omuz omuza şampiyonluğa’ dediğimiz bu sezonda daima yanımızda olan taraftarımızdan Futbol A Takımımızın maçlarında tribunlerdeki merdiven boşluklarını boş bırakmalarını rica ederiz.

Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklı ve bu eylemin bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kulübümüzün bugüne kadar aldığı cezaların tutarı, 390.000 TL’ye ulaşmıştır. Rakiplerimizden Galatasaray’ın 40.000 TL, Beşiktaş’ın 40.000 TL, Trabzonspor’un ise hiçbir şekilde maddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmadığını ifade etmek isteriz.

Taraftarımızın bu konuda hassas davranacağından şüphemiz yoktur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ