Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık

Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.

Fenerbahçe, söz konusu sezonun ilk yarısını 17. sırada düşme hattında tamamlamış, son bölümde toparlanarak ligi 6. sırada noktalamıştı.

Başarısız geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.

- En kötü dönemi 85-88 yıllarıydı

Fenerbahçe, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı.

Söz konusu dönemde iki defa 5'inci, 1 kere de 8. olarak sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 yıla kadarki en kötü dönemini yaşamıştı.

Bahse konu dönemde 85-86 ve 86-87 sezonlarında ligi 5. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda ise ilk 5'in dışında kaldı.

- 30 yıl sonra üst üste 2 yıl Avrupa'sız

Fenerbahçe, ligde yaşadığı başarısız sonuçların ardından Avrupa'dan da uzaklaştı.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında boy gösterememişti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ve ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.

Üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalacak sarı-lacivertliler, bu başarısızlığı 30 yıl sonra ilk defa yaşayacak.

Fenerbahçe, 1986-87, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste Avrupa kupalarında mücadele edememişti.

- 2 sezondur çok hırçın

Fenerbahçe, son 2 sezonunda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon toplamda gördüğü 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atmıştı.

Bu sezon da son maçlar öncesi kırmızı kart sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, ligde en kötü istatistiğe sahip durumda.

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