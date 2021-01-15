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15.01.2021 - 13:17 | | Takvim

Fenerbahçe'den Youssouf Ndayishimiye atağı!

Fenerbahçe'nin , Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için teklif sunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Youssouf Ndayishimiye atağı!
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Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için devreye girdi.

22 yaşındaki Burundili oyuncu için teklif yapılacağı öğrenildi. Ön liberoda oynayan Youssouf bu sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri çekerken, 15 maçta 2 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe daha önce Vedat Muriç ile Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

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