FenerbahÃ§eli futbolcular evlerinde antrenman yaptÄ±

FenerbahÃ§eli futbolcular, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapÄ±yor.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸan futbolcularÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bir kolaj klip paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde futbolcularÄ±n verilen program dahilinde yaptÄ±ÄŸÄ± kuvvet, dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve denge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yer aldÄ±.Â

Video, "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla sona erdi.

Tuncay ÅžanlÄ±'nÄ±n Stoke City'deki BÃ¼tÃ¼n Golleri