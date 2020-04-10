FenerbahÃ§eli futbolcular evlerinde antrenman yaptÄ±

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10.04.2020 - 00:06 | | AA

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yaptÄ±!

FenerbahÃ§eli futbolcular, SÃ¼per Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapÄ±yor.Â

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yaptÄ±!

FenerbahÃ§eli futbolcular, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapÄ±yor.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸan futbolcularÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bir kolaj klip paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde futbolcularÄ±n verilen program dahilinde yaptÄ±ÄŸÄ± kuvvet, dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve denge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yer aldÄ±.Â 

Video, "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla sona erdi.

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