Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!
11.10.2020 - 18:51 |

Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi stoper Marcel Tisserand, Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile karşılaştığı maçta sakatlandı. Yıldız ismin son durumu belli oldu.

Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takımının Burkina Faso ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 27 yaşındaki stoperin son durumu belli oldu.

Futbol Arena'nın haberine göre, Demokratik Kongo hazırlık maçında Burkina Faso'ya 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand karşılaşmaya devam edemedi. Başarılı stoperin sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

Burkina Faso mücadelesinde ayak bileği burkulan Marcel Tisserand, tedbir amacıyla oyundan alındı. Riske edilmeyen Marcel Tisserand'ın bir sıkıntısı olmadığı aktarıldı.

Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika | Fenerbahçe'de sözleşme detayı ortaya çıktı! Sosa, Novak ve Caner...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezondaki tüm transferleri

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları

Galatasaray teknik ekibi ayak tenisi oynadı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Francesco Totti'nin babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
  2. Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!
    Galatasaray'da Marcao'nun piyasa değeri arttı!
  3. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
  4. ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
    ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
  5. Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
    Son Dakika | Kasımpaşa'dan transfer itirafı! Beşiktaş...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan

Trabzonspor'un yükselen değeri Serkan Asan

Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı

Son dakika | Galatasaray'da Belhanda, Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla çalıştı

Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

Son dakika | Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı

Sıradaki Haber