Fenerbahçeli taraftarlar stada zarar verdi

Misafir taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stad yetkilileri ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki koltuklardan bazılarınının parçalandığı, tuvaletteki 10 adet ahşap kapının menteşelerinden sökülüp çıkarıldığı, klozet kapaklarının ve aynalarının kırıldığı görüldü.

Ayrıca pisuvarların ve muslukların kullanılamaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü, aynalar ile koltukların kırıldığı tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gözlemcisinin hasar tespit tutanağı sonrasında taşkınlık yapan Fenerbahçe taraftarları için işlem başlatılacağı belirtildi.