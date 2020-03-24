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24.03.2020 - 21:07 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçeli voleybolculardan "Evde kal" çağrısı

Fenerbahçeli voleybolcular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, kadın ve erkek takımlarının bazı oyuncuları vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ile oyuncular Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Ulaş Kıyak ile oyuncular Emre Batur, İzzet Ünver ve Salvador Hidalgo Oliva, vatandaşlara uyarılar yaptı.

Sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan oyuncular, kişisel temizliğe dikkati çekti.

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma!
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