Fenerbahçeli yıldız tıpkı Messi gibi!

CELAL UMUT EREN

Yaşı da önemli ayrıntı

Tıpkı Dünya futboluna damgasını vuran Messi gibi sol ayaklı ve hücuma dönük ofansif orta saha olarak oynayan Ömer Faruk, A Takım kariyerine idolü olarak gördüğü Messi gibi 30 numara ile başladı. İleride Fenerbahçe’de 10 numaralı formayı giymek istediğini ve bir gün A takımın kaptanı olmayı hayal ettiğini herkese anlatan genç yıldız için ikinci bir ayrıntı da yaşı oldu.

Büyük destek görüyor

Şu anda Barça’nın 10 numarası ve kaptanı olan Messi de 16 yaşında Katalan kulübünde A takıma alınmıştı. Ömer Faruk da şu anda 16 yaşında. Genç futbolcu, kaptan Emre başta olmak üzere Volkan Demirel ve altyapıdan sorumlu yönetici Selahattin Baki’nin destekleriyle kadroya dahil edildi. Başkan Ali Koç’un da yakından takip ettiği Ömer Faruk’un resmi maçlarda süre alması isteniyor.

Profil fotoğrafı

Ömer Faruk Beyaz, sosyal medyada profil fotoğrafını da giydiği 30 numaralı forması olarak değiştirdi. Messi’ye benzerliği ve anlamı nedeniyle 30 numaralı formaya çok değer veren genç yetenek, Twitter başta olmak üzere tüm hesaplarında yaptığı paylaşımla bunu gösterdi.

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