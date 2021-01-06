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06.01.2021 - 11:52 | | AA

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karnesi: 3 maçtır 3 puan yok

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karnesi: 3 maçtır 3 puan yok
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Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, perşembe günü karşılaşacağı rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçenin Alanyaspor karnesi: 3 maçtır 3 puan yok

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