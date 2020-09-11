Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi gözaltına alındı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan golcü yıldız Eran Zahavi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yapılan parti sonrası çevreden aşırı gürültü nedeniyle şikayet geldi. yıldız futbolcu Zahavi'nin kendisini sorgulayan polislere hakaret ettiği iddia edildi. İsrail polisi, Zahavi'yi göz altına aldı.

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