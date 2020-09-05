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05.09.2020 - 00:30 | | AA

Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. İskoçya, İsrail ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi attığı golle maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi. 

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. 

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti. 

Fenerbahçenin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 

- A Ligi 

1. Grup:

İtalya-Bosna Hersek: 1-1  

Hollanda-Polonya: 1-0  

- B Ligi 

1. Grup:
Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1 

Norveç-Avusturya: 1-2 

2. Grup:
İskoçya-İsrail: 1-1 

Slovakya-Çekya: 1-3 

- C Ligi 

4. Grup:
Litvanya-Kazakistan: 0-2 

Belarus-Arnavutluk: 0-2

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