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01.06.2020 - 23:18 | | Fanatik

Fenerbahçe'nin gözdesi Nuri Şahin için resmi açıklama!

Fenerbahçe ile ismi anılan Nuri Şahin için Werder Bremen'in teklif yaptığı resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin gözdesi Nuri Şahin için resmi açıklama!
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Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.

Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...

Fenerbahçenin gözdesi Nuri Şahin için resmi açıklama

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