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19.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'nin hızı arttı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, taktiksel ve fiziksel açıdan kusursuz bir takım oluşturmak için takıma ağır mesai uygulatıyor.

Fenerbahçe'nin hızı arttı!
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6 kilometreyi geçti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, taktiksel ve fiziksel açıdan kusursuz bir takım oluşturmak için takıma ağır mesai uygulatıyor. Takımın sahaya doğru taktiği yansıtabilmesi ve sonuç alabilmesi için öncelikle güçlü olması gerektiğini bilen Bulut, Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde kondisyon yüklemesi yapıyor. Tempolu koşularda 6 kilometrenin de üzerine çıkılırken, hız limitleri de her geçen gün artıyor.

Yağ oranı da önemli
Sarı-lacivertli takımda teknik heyetin en çok dikkat ettiği konuların başında futbolcuların kiloları ve yağ oranları geliyor. Kilolarla ile ilgili kriterlere alışık olan futbolcular yağ oranı konusunda da benzer kurallara uymak zorunda... Bulut, belli bir seviyede yağ oranı yüksek olan futbolcunun uyarılacağını ifade etti. Bu fiziksel detaylar takımın güçlü ve dirençli olmasını sağlayacak, tempolu futbol da bu şekilde sahaya yansıyacak.

Fenerbahçenin hızı arttı

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut

 

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