Fenerbahçe'nin konuğu Medipol Başakşehir

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.

Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir 'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti

Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.