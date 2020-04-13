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13.04.2020 - 09:16 |

Fenerbahçe'nin maestrosu Gustavo'ya Lyon talip!

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla alkış alan Luiz Gustavo için Fransa Ligi'nin köklü kulübü Marsilya'nın devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya'nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

Yıldız futbolcu, sarı - lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçenin maestrosu Gustavoya Lyon talip

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