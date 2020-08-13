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13.08.2020 - 18:16 | | DHA

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu için satışa çıkan formaları taraftardan yoğun talep görüyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi
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Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu için satışa çıkan formalarına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Depolardaki stokların tükendiği belirtilirken, formaları üreten Adidastan sürekli yeni talep yapıldığı dile getirildi.

Sarı lacivertli kulübün amiral gemisi olan çubuklu formanın her sezon olduğu gibi en yoğun talebi aldığı kaydedilirken, altın ve lacivert formalara da rekor talep olduğu öğrenildi.

Fenerium'un resmi internet sitesi yoğun trafik kaynağı nedeniyle çökmelere uğrarken, Fenerim'un satış mağazaları da sarı lacivertli taraftarların akınına uğradı.

Fenerbahçenin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

Fenerbahçe Kulübü'nün şu ana kadar forma satışlarındaki sayıları şu şekilde:

- Geçen sene ilk günün yaklaşık 3 katı forma satıldı.

- 30 bine yakın forma satıldı.

- Her forma alan kişi minimum 2 forma satın alarak mağazalardan çıktı.

- Forma alışverişi yapanlar formanın yanı sıra tişört, maske de aldılar ve Feneriumun genel satışına da etki ettiler.

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