Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Ersun Yanal neden ayrıldı?

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir." denildi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? sorusu sorulmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Ersun Yanal, Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımın başında yer alacak. Şu an takımın başına kimin getirileceği bilinmiyor.