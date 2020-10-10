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10.10.2020 - 23:25 | | Fotomaç

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, Muriqi'nin takım arkadaşı oluyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, milli takım tercihini Kosova'dan yana yaptı. Böylece Kosova Futbol Federasyonu Kemal Ademi'yi milli takıma alırsa Kosova'nın hücum hattını Muriqi ve Ademi oluşturacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, Muriqi'nin takım arkadaşı oluyor!
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Fenerbahçe'nin Almanya doğumlu İsviçreli forveti Ademi, milli takım tercihini Kosova'dan yana yaptı.

Telegrafi'nin haberine göre; Almanya ve İsviçre pasaportuna sahip olan Kemal Ademi, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'yi arayarak Kosova için oynamaya hazır olduğunu söyledi. Federasyon başkanı Ademi'nin, Kosova'nın Slovenya ve Yunanistan ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının ardından 24 yaşındaki 1.98'lik forvet ile bir görüşme yapacağı ifade edildi. Federasyonunun Ademi için FIFA nezdinde girişimlere başlayacağı da vurgulandı. Öte yandan haberde Kemal Ademi için İsviçre ve Türkiye'nin de ilgisi olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Ademi; Kosova Milli Takımı'nda oynama hakkı kazandığı takdirde, Lazio'ya transfer olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç'nin yanı sıra Atdhe Nuhi birlikte milli takımın forvet hattını oluşturacak. Ademi, henüz herhangi bir milli takımın formasını giymedi.

Fenerbahçenin yeni transferi Kemal Ademi, Muriqinin takım arkadaşı oluyor

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