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28.01.2021 - 20:05 |

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel uygulamalarla tamamlandı. 

Yeni transfer Bright Osayi-Samuel, ilk kez takımla antrenmana çıktı. 

Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken, Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda

Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda

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