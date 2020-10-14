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14.10.2020 - 09:42 | | Sabah

Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin

Sakatlığının kronik olmadığı, kas sıkıntısı yaşadığı belirtilen Arjantinli yıldızın İtalya’da haftada en az iki kez dinlendirildiği ve özel bir beslenme programı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin
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Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıkladı. Ancak daha önce Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı. Arjantinli oyuncunun sorununun aşil tendonunda olduğu ve Roma'da da buna uygun antrenman programı uygulandığı öğrenildi.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşadığı için haftada en az iki kez dinlendiriliyordu. Bacağında güç kaybı hissi yaşadığından kendisine farklı güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğu için farklı bir beslenme programı uygulanıyordu.

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