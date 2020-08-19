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19.08.2020 - 14:09 | | DÜZCE (İHA)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Thiam'ın görüntüsü dikkat çekti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen antrenmandaki performansıyla göz doldurdu.

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Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam’a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi.

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Fenerbahçenin yeni transferi Thiamın görüntüsü dikkat çekti

    Fenerbahçe'de Mame Thiam dikkat çekti...
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