Fenerbahçe'ye Alman ekolü!

-Takım içerisinde Alman kökenli ve Almanca konuşan çok sayıda futbolcu bulunduğu için ‘Alman ekolü’ şu anda öncelik kazanıyor. Böyle bir adımla gelecek sezonların temellerinin atılması planlanıyor

-Başkan Ali Koç’un 6-7 yıldır Avrupa’daki futbol projelerini sürekli incelerken Roger Schmidt ve Niko Kovac gibi hem yaş olarak genç hem de proje bazlı çalışan teknik direktörleri takip ettiği biliniyor

-Sarı-lacivertliler’in bu düşünceyle ilk olarak tecrübeli çalıştırıcı Schmidt’in kapısını çaldığı ancak Alman hocanın “Türkiye’de çalışmak istemiyorum” diyerek yapılan teklifi geri çevirdiği bildirildi.

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın vedası sonrası yeni teknik direktörün gelmesi için hazırlıklar hemen başladı.

Önceki gün itibariyle Yanal’la yollarını tamamen ayıran sarı-lacivertlilerde; Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yoğun bir mesainin içine girdiler. Yanal’ın vedası sonrası ilk görüşme; nasıl tarz bir hoca ile çalışılması gerektiğiydi. Başkan Ali Koç’un gelecek sezonu çok önemsediği, özellikle 2021 Haziran ayındaki seçimli kongreye şampiyon bir başkan olarak girmeyi hedeflediği aktarıldı.

O nedenle 2020-21 sezonunda artık basit hataların yapılmaması amaçlanıyor. Bu yüzden de yeni teknik adamın sezon bitmeden takımın başına geçmesinin mantıklı olduğu konuşuluyor. Çünkü gelecek yeni teknik adamın kulübün dinamikleri ile rakipleri tanıması ve ligin temposuna ayak uydurmasının önemli bir durum olduğu ifade ediliyor. Ali Koç’un ilk düşüncesinin yabancı bir teknik adam olduğu ancak sıradan bir tercih yapılmaması gerektiğine inandığı öğrenildi.

Takım içerisinde Alman kökenli ve Almanca konuşan çok sayıda futbolcu bulunduğu için ‘Alman ekolü’ şu anda öncelik kazanıyor.

Hatta 10 yıl önce Daum ve Zico’lu dönemlerde ‘Portekizce’ ve ‘Brezilya’ ağırlıklı kadroların nasıl başarı kazandığına dikkat çekiliyor.

Takip ediliyordu

Bu nedenle iyi bir sistem ve ekol oluşturup; o yoldan ilerlemenin doğru olacağına vurgu yapılıyor. Ayrıca son dönemde Alman veya Almanya’da parlayan teknik adamların kurduğu sistemler, altyapılara verdikleri katkı ve Avrupa futbolunda son yıllarda artan başarıları ön plana çıkarılıyor.

Zaten Ali Koç’un yaklaşık 6-7 yıldır Avrupa’daki futbol projelerini incelerken Roger Schmidt ve Niko Kovac gibi hem yaş olarak genç hem de proje bazlı çalışan teknik adamları takip ettiği biliniyor.

Koç’un teknik adam konusunda ilk olarak Schmidt’in kapısını çaldığı ancak Alman hocanın “Türkiye’de çalışmak istemiyorum” diyerek teklifi geri çevirdiği bildirildi.

Salzburg ve Leipzig örnekleri!

Avrupa futbolunda özellikle Almanya ve Avusturya’da Red Bull’un da desteğiyle oluşan başarılı yapılar uzun zamandır biliniyor.

Roger Schmidt’in bu kadar çok beğenilmesi de RB Salzburg günlerinden geliyor. Özellikle Schmidt’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki olumlu görüntüsü dikkat çekmişti.

Yine benzer şekilde RB Leipzig’in hem Bundeslig’da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iyi sevilere gelmesi de yakından takip edilen bir konu.

Buradaki projelerin Fenerbahçe’ye adapte olabileceği, Alman ekolü olan futbolcuların aldıkları altyapıyı kullanma şanslarının olabileceği ve uzun vadeli fayda sağlanabileceği düşünceleri ağır basıyor.