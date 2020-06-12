Fenerbahçe'ye Comolli müjdesi! 3 isim birden...

Süper Lig'de 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 26 haftası tamamlanan bu sezondan da umudunu kesmiş durumda. Büyük umutlarla başlayan 2019-20 sezonunda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a çıkaran sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

Yanal'ın ayrılığının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışlarında bulunan Fenerbahçe yönetimi, birçok isimle görüştüken sonra sürpriz bir şekilde takımı Tahir Karapınar'a emanet etti. Geçici olarak takımın başına getirilen Karapınar'dan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamasını bekleyen sarı-lacivertliler, asıl planlarını ise gelecek sezon üzerine kuruyor.

Öncelikle takımı deneyimli bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yapacağı takviyelerle de şampiyonluk hasretini bitirecek bir kadro kurmayı düşünüyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda takımdaki bir çok isimle de yollarını ayıracak.

COMOLLİ MÜJDESİ!

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.

Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Takvim'in haberine göre resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

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